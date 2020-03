Vijfde dode in België, 172 nieuwe coronabesmettingen

Er zijn opnieuw 172 nieuwe bevestigde besmettingen in ons land. Het totale aantal komt hierdoor op 1.058. Er is een vijfde dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om een persoon van 88 jaar.

Er zijn 80 gevallen bijgekomen in Vlaanderen, 17 in Brussel en 68 in Wallonië. Er is geen informatie beschikbaar over de woonplaats van de overige 7 gevallen. Er liggen in totaal 54 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 31 worden beademd. Er is een sterke stijging van patiënten die worden opgenomen in ziekenhuizen, op één dag tijd zijn er 89 bijgekomen. Er liggen nu in totaal 252 patiënten in het ziekenhuis, er werden op één dag 1.279 testen uitgevoerd. 'We zien een toename van het aantal gevallen in ons land, die komende dagen verder zal blijven aanhouden', zegt de FOD Volksgezondheid. 'We herinneren u aan het belang van thuisisolatie van zodra u ziek bent. Neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts.'

Wereldwijd zijn er volgens WHO nu 153.517 bevestigde gevallen, waarvan 5.735 sterfgevallen. In Europa gaat het volgens Sciensano om 41.499 bevestigde gevallen, er vielen al 1.744 doden op het continent.







'We willen de bevolking bedanken voor het begrip, en zijn blij met de solidariteit', zegt Steven Van Gucht van Sciensano op een persconferentie. 'Blijf thuis werken als­tu­blieft.' Hij is tevreden met de huidige maatregelen, maar hoopt dat de NMBS de beslissing om een aantal piekuurtreinen af te schaffen terugschroeft. Van Gucht waarschuwt ook voor valse berichtgeving. 'Geloof ze niet, volg de officiële kanalen en media.'