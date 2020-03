Volgens Bernie Ecclestone zou een verlengd verblijf bij Mercedes de beste optie zijn voor Lewis Hamilton in plaats van over te stappen naar Ferrari. Zoals gewoonlijk heeft de voormalig F1-paus ook een eigenzinnige kijk op het gebeuren.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zit in zijn laatste jaar van zijn contract bij Mercedes en dan zijn speculaties over een overstap naar Ferrari nooit ver weg. Het feit dat de toekomst van Mercedes in de Formule 1 niet helemaal zeker is is koren op de molen van die geruchten.

Als het van Bernie Ecclestone afhangt zou Hamilton best bij Mercedes blijven omdat hij denkt dat een overstap naar Ferrari helemaal verkeerd zou uitdraaien.

“Als ik Lewis was zou ik bij Mercedes blijven,” aldus Ecclestone tegenover ‘Daily Mail.’ “Hij voelt er zich goed, hij heeft het er voor het zeggen en de man die er alle beslissingen neemt staat helemaal achter hem.”

“Ik zou niet voor Ferrari gaan rijden, het zijn Italianen. In de eerste plaats zou hij al de taal moeten leren om te weten wat ze allemaal achter zijn rug vertellen.” Daarmee doelt Ecclestone op het feit dat Ferrari als één man achter Leclerc stond vorig jaar.

“Ze worden daar stapelverliefd op een rijder en dan wordt het voor de andere heel moeilijk. Ferrari heeft Leclerc honderd procent bevoordeeld vorig jaar.”

“In plaats van iemand op zijn nummer te zetten die het niet goed doet zeggen zij: ‘Laten we dat eens bespreken tijdens een vriendschappelijk etentje.’”

Ecclestone vindt Mattia Binotto ook geen goede teambaas. Als engineer is hij niet geschikt om een team als Ferrari te leiden volgens de Brit. Maar hij geeft niet enkel kritiek, hij reikt ook oplossingen aan, al is de teambaas die hij voorstelt op zijn minst gezegd een opmerkelijke keuze.

“Ik zou Flavio Briatore gevraagd hebben om Ferrari te leiden. Hij zou doen wat hij destijds bij Benetton en Renault ook al succesvol deed, namelijk het beste personeel bij de andere teams weghalen. Het probleem uiteindelijk zou wel zijn dat Flavio de mensen zou laten geloven dat Ferrari van hem is.”

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ontsnapt niet aan de kritiek van Ecclestone. Hij vindt namelijk dat de manier waarop Wolff zijn goudhaantje behandelt voor verbetering vatbaar is.

“Ze willen hem een beetje beheersen,” aldus Ecclestone. “Ik zou hem de volledige vrijheid geven. Ik zou hem zeggen wanneer de start was van de volgende race en in de tussentijd zou ik hem met rust laten, dan zou hij helemaal zijn zin mogen doen.”

“Hij moet niet bezig zijn met dat record aantal titels van Michael Schumacher te verbreken. Als hij geen zin meer heeft mag dat niet de reden zijn waarom hij verder doet. Hij moet verder doen omdat hij graag racet.”

“Ik denk dat Lewis in het algemeen nogal onzeker is en dat laat zich soms ook merken in zijn rijstijl. Als hij wil weten wat voor tijden zijn teamgenoot draait of als hij wil weten wat de Ferrari-jongens doen komt hij niet echt zelfzeker over.”

Als hem gevraagd wordt waar hij Hamilton plaats in het rijtje van beste rijders aller tijden antwoordt hij: “Waarschijnlijk tussen de eerste vier of vijf.” Ecclestone zet Alain Prost op nummer 1, gevolgd door Nelson Piquet, Stirling Moss en Juan Manuel Fangio.

“Lewis heeft het beste materiaal en het beste team, eigenlijk heeft hij het beste van alles. Het is altijd moeilijk om te zeggen wie echt de beste is.”

Een terugkeer naar de F1 ziet Ecclestone trouwens niet meer zitten, die pagina heeft hij omgeslagen. Hij mist naar eigen zeggen de glitter en de glamour van het F1-circus niet.

“Tijden veranderen. Als ik het nog even volhoud word ik binnenkort negentig jaar. Vroeger reisde ik de wereld rond om te kijken welke jongedames ik kon versieren. Moest ik ze nu nog kunnen versieren zou dat ook niet veel helpen, is het niet?”

