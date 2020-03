Ouders geven gehoor aan oproep: weinig kinderen op school

Uit verschillende signalen van Vlaamse basis- en secundaire scholen blijkt dat veel leerlingen zijn thuisgebleven. Vooral in de secundaire scholen blijven veruit de meeste leerlingen thuis.

Volgens de eerste steekproeven van het stedelijk onderwijs blijven tussen de 85 procent en 95 procent van de leerlingen uit het basisonderwijs thuis. Later op de dag volgen nog meer steekproeven, onder meer van het katholiek onderwijs.

Op het Technisch Atheneum in Keerbergen zijn bijvoorbeeld 2 leerlingen verschenen, laat directeur Steven Hendrickx weten. Voor veel TSO- en BSO-scholen is deze periode ook de periode van stages in bedrijven. In principe is de richtlijnen dat leerlingen de instructies van de stageplek volgen. ‘Maar als ouders ongerust zijn, dan gaan we in gesprek met de werkplek,’ zegt Hendrickx. De meeste leerlingen gaan voorlopig gewoon op stage.

Op basisschool de Weg-Wijzer in Zaffelare zijn zo’n veertigtal leerlingen opgedaagd, zegt directeur Peter Bourguillioen. ‘Dat is zo’n tien procent van onze leerlingen. Dat is minder dan verwacht.’ De leerlingen worden worden opgevangen door het lerarenkorps. Ze krijgen dezelfde taken die de leerlingen online ter beschikking krijgen. De rest van de leerkrachten houdt zich bezig met pedagogische projecten op de lange termijn. ‘We kijken natuurlijk ook wat we op afstand kunnen aanbieden. Via internet is heel wat mogelijk. Zo’n 90 procent van de kinderen kunnen gemakkelijk via die weg bereiken.’







Ook in Keerbergen zitten leerkrachten niet stil. Vanochtend begonnen een vijftiental leerkrachten spontaan begonnen met klusjes uit te voeren. ‘Maar dat is volledig vrijwillig’, zegt de directeur Hendrickx. ‘Voor klusjes die al heel lang op de planning stonden is nu tijd vrijgekomen, zoals de afwerking van het fab lab.’ Ook daar is het uitwerken van afstandsonderwijs is volop bezig. Niet eenvoudig voor beroepsscholen, die veel praktijkvakken aanbieden. ‘Voor taalvakken of algemene vorming is dat gemakkelijker natuurlijk,’ zegt Hendrickx. ‘Maar we moeten realistisch zijn, ik weet niet of onze leerlingen nu massaal al die aangeboden taken zullen maken.’

'Er zijn wel wat meer kleuters dan kinderen in de lagere school, maar het is allemaal beheersbaar', zegt Régine Vandeput, directrice van dertien basisscholen in de Leuvense regio. 'De paniek is een beetje weg en we hebben de indruk dat ouders de oproepen heel goed opvolgen. Met zo’n kleine groepen leerlingen kunnen we wel aan de slag om leuke activiteiten te bedenken. In de meeste scholen houden de leerkrachten de kinderen zo veel als mogelijk buiten.'