Een vreemde rust is neergedaald over het land. Een onzichtbare vijand ligt op de loer. De oproep tot sociale distantie houdt de mensen binnen. De ratrace stokt. Ook mijn eigen professionele activiteiten staan on hold. Geen grootse plannen de komende weken, ik fotografeer nu thuis. Het huis, de tuin, het gezinsleven, kleine dingen. We nemen het zekere voor het onzekere en leggen onszelf huisarrest op. De verplichte onthaasting voelt niet onaangenaam aan. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Via Facebook verneem ik een eerste geval van besmetting in onze brede vrienden- en kennissenkring. Gezond blijven. Dat is de opdracht voor de komende weken. Vanuit zijn woonplaats in Ranst houdt fotograaf Nick Hannes een visueel dagboek bij. Elke dag post hij een stay-at-homefoto op standaard.be.