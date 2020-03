TUI België annuleert alle reizen tot minstens eind maart

Reisorganisator TUI Belgium annuleert nu alle reizen - ook citytrips, ski- en autovakanties - tot minstens eind maart. Dat staat op de website van de reisorganisator.

Zaterdag had TUI laten weten dat alle pakketreizen geannuleerd werden, na de aankondiging van Buitenlandse Zaken dat het alle reizen naar het buitenland afraadt. Nu worden ook de auto-, dichtbijvakanties en citytrips geannuleerd met vertrek tot en met 31 maart, en alle skivakanties tot en met 19 april.

‘In de huidige omstandigheden kunnen onze reizigers niet langer genieten van hun geboekte reis en komen zij ook steeds vaker het land van hun vakantie niet meer in’, aldus TUI. Over hoeveel reizigers het gaat, kan TUI maandag nog niet zeggen.

De reisorganisator betaalt geboekte vakanties niet terug, maar geeft de reizigers een bon waarmee ze een vervangende reis kunnen boeken. Boekingen met vertrek vanaf 1 april worden momenteel nog aanvaard.

Voor reizigers die op dit moment in het buitenland zitten, verschilt de situatie per land. TUI zal er alles aan doen om hen terug te brengen naar België. Vanuit Marokko bijvoorbeeld, worden de klanten vandaag teruggebracht. Wie in Spanje zit, vliegt in principe zoals gepland terug.

Het aandeel van TUI verloor al 38 procent en valt terug op een waarde van 2,50 euro.