Ingreep centrale banken jaagt schrikgolf door beurzen

De Amerikaanse centrale bank verlaagde zondagavond de rente naar bijna nul en gaat voor 700 miljard aan schuldpapier opkopen. Ook Japan grijpt in. Maar dat kalmeert de beleggers niet, de beurzen kleuren alweer dieprood.

De Federal Reserve nam zondagavond tijdens een spoedvergadering onverwachte en ingrijpende maatregelen om de economische schade van het coronavirus te beperken. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken verlaagde de rente met liefst honderd basispunten. De rente zakt daardoor in de VS naar een historisch laag niveau van 0% tot 0,25%.

Daarnaast gaat de centrale bank voor minstens 500 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties opkopen, en minstens 200 miljard aan schuldpapier met hypotheken als onderpand. Tegelijk gaat de Fed samen met de andere grote centrale banken, waaronder de ECB, ook maatregelen treffen zodat banken over dollars kunnen blijven beschikken. En net als de ECB verlaagt de Fed ook de kapitaaleisen voor banken tijdelijk. De banken mogen volledig gebruikmaken van hun kapitaalbuffers om de kredietverlening aan getroffen kmo’s en bedrijven gaande te houden.

Dieprode beurzen

Maar dat lijkt de beleggers niet gerust te stellen. Het voortwoekerende coronavirus en de steeds draconischere maatregelen die overheden wereldwijd aankondigen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, jaagt de beleggers schrik aan. Het wordt immers steeds duidelijker dat de economische schade van de pandemie wereldwijd zal zijn en mogelijk nog veel groter dan oorspronkelijk gevreesd.

In Azië reageerden de beurzen meestal negatief en ook in Europa openden alle beurzen fors lager. De Bel20-index dook kort na 9 uur liefst 4,5 procent in het rood, met bankreus ING als negatieve uitschieter (-8,8 procent). Ruim 19 van de 20 aandelen in de Brusselse sterindex moeten verliezen slikken. Alleen winkelketen Colruyt, die profiteert van het hamstergedrag van vele ongeruste Belgen, opende 1,4 procent hoger.

Zwarte maandag in Australië

In Azië reageerde vooral de beurs van Australië slecht. De lokale ASX 200 ging 9,7 procent onderuit en beleefde de slechtste beursdag sinds ‘Zwarte Maandag’ in 1987. Hongkong, verloor 2,2 procent en de gecombineerde index voor de Chinese beurzen in Sjanghai en Shenzen verloor 3 procent. Mede wellicht door het nieuws dat de Chinese industriële productie in de maanden januari en februari met 13,5 procent is gekrompen, tot het laagste niveau van 1990.

Alleen in Japan bleef het verlies vannacht beperkt. Daar verloor de Topix-index slechts 0,3 procent nadat ook de Japanse centrale bank op zijn beurt een noodvergadering aankondigde en bekendmaakte dubbel zoveel geld in de aandelenmarkt én de economie pompen als voorheen: 100 miljard euro per jaar in plaats van 50 miljard. Geld dat onder meer zal gaan naar het opkopen van extra bedrijfsobligaties en ETF’s, trackers van beursindexen.