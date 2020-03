Bart De Wever: ‘Joepie-jeejsfeer is misplaatst’

Dat de regering nu volmachten krijgt van het parlement, is volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever vooral ‘much ado about very little’. ‘Wie zou tegen die maatregelen stemmen? Er is nog altijd een restregering, en die blijft zitten. Er is dus niet zoveel veranderd’, zegt hij in een interview in De Ochtend.

De Wever gaf in het gesprek aan dat hij de uitkomst van de gesprekken van dit weekend ‘bijzonder jammer’ vindt. ‘In elk normaal land maak je een oorlogskabinet, en zet je je meningsverschillen opzij. Ik had dat ook voorgesteld: een slank kabinet van twee keer vijf ministers, met alle toppers van de Wetstraat er in. Welk land wil er nu naar de oorlog met een minderheidsregering?’

Of N-VA de afgesproken volmachten ook daadwerkelijk zal geven, wou De Wever niet expliciet bevestigen. Er staat immers nog niets op papier. ‘Als de tekst er is, dan zullen we die bekijken.’ Zolang die er niet is weigert hij ‘een blanco cheque’ te ondertekenen. Later vandaag organiseert de premier nog een vergadering om de details te bespreken. De Wever zal daar door zijn verplichtingen als Antwerps burgemeester niet persoonlijk bij aanwezig zijn.

De ‘joepie-yaysfeer’ is dan ook misplaatst, ‘ook gezien de omstandigheden waarin ons land verkeert’. Hij sneerde daarbij naar de partijvoorzitters die zich achteraf wel opgetogen toonden. Zo verweet hij Meyrem Almaci van Groen ‘vooral blij te zijn dat ze niet in de regering mag stappen’.

De volmachten wuift De Wever ook weg als een formaliteit. ‘Welke levende ziel zou zeggen dat minister De Block geen mondmaskers mag aankopen, of extra geld uittrekken voor ziekenhuizen?’ Het enige voordeel dat de N-VA-voorzitter ziet is dat de regering toch de nodige beslissingen kan nemen, zelfs als het parlement door de verspreiding van het virus niet meer in staat zou zijn om bijeen te komen.

Dat de veelbesproken noodregering er uiteindelijk niet komt, wijt De Wever volledig aan de PS. ‘Er was donderdag een princiepsakkoord. Maar Magnette heeft zijn woord ingetrokken, en dan zijn veto gesteld’. Volgens De Wever waren medewerkers van N-VA en PS op dat eigenste moment bezig de afspraken aan het uitschrijven. ‘Dat ging een noodregering zijn, die een aantal grote principes op papier zou zetten. Daarna zouden we er gewoon aan beginnen.’ De Wever wou een kabinet voor een duur van een half jaar, of in het geval dat de recessie moest worden aangepakt, voor een jaar.

Het voorstel van De Wever was ook om de huidige regering af te slanken. 'Daar zitten een paar ministers in waarvan men zich afvraagt wat ze daar nog doen'. Hij verwees desgevraagd naar twee MR-ministers. 'Ik denk dat men de coronacrisis ook kan bestrijden zonder Bellot of Bacquelaine'.

Berichten dat hij het premierschap heeft opgeëist en nog eisen stelde op communautair vlak, ontkent De Wever. Hij zegt bij aanvang van de vergadering van zondag geëist te hebben dat alle andere aanwezige voorzitters dat zouden erkennen. ‘Iedereen aan tafel heeft erkend dat dit volstrekt gelogen is’.