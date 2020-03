NMBS verdedigt zich tegen kritiek Van Ranst: ‘Bezetting treinen vanochtend is laag’

‘Dom’, noemde Marc Van Ranst gisteravond in Terzake de beslissing van de NMBS om vanaf vandaag 90 piekuurtreinen van en naar Brussel af te schaffen. ‘De bezettingsgraad is laag’, reageert de NMBS.

‘Wat we willen, is dat het openbaar vervoer blijft draaien, maar vooral dat er genoeg plaats is en dat de mensen niet opeengepakt zitten’, zei Van Ranst in een reactie op de beslissing van de NMBS. ‘Dit gaat compleet in tegen de filosofie van de maatregelen. Blijkbaar hebben ze het niet begrepen.’

NMBS-woordvoerder Bart Crols reageert dat de bezettingsgraad van de treinen vrijdag al sterk gedaald was, met 30 tot 35 procent. ‘Ook vanochtend was de bezettingsgraad op de treinen van en naar Brussel laag’, zegt hij. ‘Gezien het feit dat de treinen maximaal samengesteld zijn en dat de overgrote meerderheid van de treinen nog altijd rijdt, zaten de reizigers voldoende gespreid.’

Op sociale media zijn ook weinig pendelaars die klagen over drukke treinen.

De NMBS zegt de situatie op de voet te volgen en het aanbod nog verder te kunnen bijsturen, afhankelijk van de bezettingsgraad en de afwezigheid van zieke werknemers. ‘Er moet voldoende personeel zijn om treinen te laten rijden. Wij moeten afwegingen maken en proberen ons zo goed mogelijk te organiseren om voldoende aanbod op alle assen te voorzien.’

Hier vindt u het overzicht van alle afgeschafte P-treinen (pdf).