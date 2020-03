Socialiste Hidalgo wint in Parijs, partij van Macron verliest

De eerste ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk lijken de centristische partij van president Emmanuel Macron teleurstellende resultaten te hebben opgeleverd, terwijl het coronavirus de stembusgang overschaduwde.

Aanvankelijk golden de verkiezingen als een kans voor La Republique en Marche (LREM) om plaatselijk voet aan de grond te krijgen, wat van levensbelang is in de Franse politiek. Maar, in 2016 twee jaar na de vorige plaatselijke verkiezingen gesticht, lijkt de partij van Macron een tekort te hebben aan hoog gekwalificeerde kandidaten en had ze weinig uittredende burgemeesters uit eigen rangen.

In meerdere grote steden, zoals in het bijzonder Grenoble, Lyon, Straatsburg en Bordeaux wonnen de Groenen terrein.

In Parijs bouwde uittredend socialistisch burgemeester Anne Hidalgo met 29,3 procent van de stemmen een voorsprong uit die de opiniepeilingen oversteeg. Voormalig LREM-minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn kwam op de derde plaats met slechts 17,9 procent.

De extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen maakt kans in Perpignan een burgemeestersjerp te veroveren, terwijl zittende burgemeesters in bijvoorbeeld Frejus en Henin-Beaumont terrein wonnen.

Premier Edouard Philippe behaalde in Le Havre, dat hij bestuurde tot Macron hem in 2017 in de regering haalde, een middelmatig resultaat. Hij zal het tegen een Communistische kandidaat moeten opnemen in de tweede ronde volgende zondag.

Tenminste indien die er komt want de lage opkomst en vrees voor het oprukkende nieuwe coronavirus hebben de stembusgang overschaduwd.

De opkomst zou schommelen tussen 44 en 45,5 procent, ver beneden de 63,5 procent in 2014.

Le Pen, de Groene voorman Yannick Jadot en het linkse parlementslid Alexis Corbiere hebben opgeroepen de tweede ronde te verdagen.

Philippe zei begin deze week wetenschappelijke deskundigen en partijleiders te zullen consulteren.