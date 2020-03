Zon breekt af en toe door

Vlaanderen krijgt de zon de komende dagen regelmatig te zien, terwijl in Wallonië de wolken vaker de overhand hebben, met lokaal ook kans op wat regen. De maxima schommelen rond 15 graden, zo verwacht het KMI.

De nieuwe week start met zonnige perioden, al is er vooral in het westen plaatselijk kans op ochtendgrijs. Overdag wordt het vaak bewolkt met enkele opklaringen, hoofdzakelijk dan aan zee.

Over de zuidoostelijke landshelft is er in de namiddag kans op een paar lokale buien, elders blijft het droog. De maxima schommelen tussen 11 graden aan zee en 15 graden in de Kempen. Er waait een zwakke of hier en daar soms een matige wind uit het westen tot noordwesten.

Maandagavond verschijnen er over de noordwestelijke landshelft brede opklaringen, terwijl het over het zuidoostelijke deel bewolkt blijft met kans op een lokale bui. Tijdens de nacht breiden de opklaringen verder uit, maar over het uiterste zuidoosten van het land blijft het bewolkt tot het einde van de nacht. De minima liggen tussen 1 à 2 graden in het westen en 7 graden in Belgisch Lotharingen

Dinsdag wordt het over het noordwestelijke deel van het land overwegend zonnig. Over het zuidoosten van het land daarentegen verwachten we behoorlijk wat wolken met eventueel lokaal gedruppel. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden.

Ook woensdag zijn de opklaringen breder over het noordwesten, terwijl het naar het zuidoosten toe meer bewolkt is met eventueel een bui in de Ardennen. Het wordt zacht met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot lokaal 16 graden in het centrum.

Vanaf donderdag zou de bewolking in heel het land de overhand nemen, maar het zou wel overwegend droog blijven.