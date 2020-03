Antwerps schepen Gezondheidszorg getroffen door coronavirus

Antwerps schepen van onder meer Wonen en Gezondheidszorg Fons Duchateau is besmet met het coronavirus. Dat meldt de N-VA’er in een post op Facebook.

‘“Het overkomt iemand anders”’, voor mij is die gedachte geen optie meer’, zo begint Fons Duchateau zijn bericht op Facebook. ‘Het coronavirus heeft me in zijn greep. Donderdagavond kreeg ik koorts en pijn aan mijn gewrichten en knoken. Sinds vandaag ben ik zeker. Ik ben zeer blij dat ik me vanaf de eerste symptomen heb geïsoleerd van werk, vrienden en zelfs gezin. Ik hoop dat ze gespaard blijven.’

‘Zeer veel mensen maken nu hetzelfde door. Niet alleen uit angst voor zichzelf maar ook voor je onmiddellijke omgeving, die je niet wilt besmetten. Bij mij heeft de ziekte voorlopig een “gunstig” verloop. Een zware griep, maar de koorts is onder controle en ik heb geen ademhalingsproblemen. Hout vasthouden dat het zo blijft. Maar er vooral alles aan doen opdat mijn ongewenste gast nog een paar dagen bij mij blijft voor hij verdwijnt. En bij niemand anders raakt. Het gedrag van sommigen die blijven doen alsof het een griepje is, is op het randje van misdadige. Houd u aan de richtlijnen van de experts. Corona hebben we niet meer onder controle. Het aantal slachtoffers wel.’

‘Zorg voor mekaar, houd afstand’, zo besluit de schepen.