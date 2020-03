Beterschap in zicht? China herademt met eerste atletiekmeeting na uitbreken coronavirus

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus heeft China weer een atletiekmeeting georganiseerd. Dat heeft de Internationale atletiekbond World Athletics zondag laten weten. Het evenement vond indoor in Peking plaats, zonder publiek.

Kogelstoter Gong Lijiao, tweevoudig wereldkampioen, liet zich opmerken met een poging van 19m70. Dat was zijn op twee na baste resultaat indoor.

De Chinese atletiekbond liet weten in de loop van april nog andere meetings te willen organiseren. Rond deze periode moest het WK indoor in Nanjing plaatsvinden, maar dat werd verplaatst naar maart volgend jaar. In China staan - normaliter - in mei ook nog twee manches van de Diamond League op de agenda: op een nog te bepalen locatie (9 of 10 mei) en Shanghai (16 mei). De Diamond League-opener is voordien voorzien op 17 april in Doha.