Drie Belgische specialisten in ernstige toestand in quarantaine

Drie specialisten van rond de veertig jaar zijn besmet met het sars-CoV-2-virus en liggen in een ernstige toestand in het ziekenhuis.

Ze werken in Henegouwen en in Brussel, schrijft zondag het vaktijdschrift Le Spécialiste op zijn website. Het blad baseert zich op een bericht van dokter Nicolas Cuylits. De plastisch chirurg zegt ‘drie collega’s van 40 jaar te kennen die gehospitaliseerd zijn voor covid-19 en waarbij sprake is van levensgevaar’.

Zijn verklaringen werden bevestigd door verschillende medische bronnen en door twee medische directeurs. ‘Vanwege het medisch geheim kunnen de werkplaatsen van de artsen niet vrijgegeven worden, maar het betreft Henegouwen en misschien Brussel. Deze gevallen herinneren er aan dat alle leeftijdsgroepen kunnen betrokken zijn, ook al zijn statistisch de oudsten de meest kwetsbaren’, aldus het tijdschrift.

Artsen bevestigen overigens dat meer en meer van hun collega’s uit ziekenhuizen worden gezet.