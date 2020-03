Gele hesjes en antifa-activisten kwamen zaterdag in Parijs hevig in botsing met de politie tijdens een protest rond de lokale verkiezingen in Frankrijk. De preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, werden genegeerd.

Ondanks het regeringsverbod, voor bijeenkomsten van meer dan honderd mensen om de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk te helpen beteugelen, gingen de demonstranten de straat op. De beweging van de gele hesjes protesteert elke zaterdag sinds eind 2018.

De rellenpolitie gebruikte traangas en verdovingsgranaten, waarop demonstranten reageerden met rookbommen, stenen en andere voorwerpen. Er gebeurden verschillende arrestaties.

Lockdown

Donderdag kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat de scholen zouden worden gesloten en drong er bij de mensen op aan om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.