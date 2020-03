Dodentol in Spanje in dag tijd bijna verdubbeld

In Spanje zijn op 24 uur tijd iets meer dan honderd doden door het nieuwe coronavirus geteld. Dat hebben de overheden zondag bekendgemaakt. Er kwamen in dezelfde periode ook zowat tweeduizend besmettingen bij.

Spanje is na Italië het Europese land dat het hardst getroffen werd door de coronapandemie. Volgens de meest recente cijfers zijn intussen 288 mensen in Spanje overleden aan covid-19. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 7.753. Zaterdag was er nog sprake van 183 doden en meer dan 5.700 positieve gevallen in Spanje.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft premier Pedro Sanchez zaterdagavond de noodtoestand afgekondigd, gepaard met een zo goed als volledige quarantaine in heel het land. Alle niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden. De Spanjaarden mogen enkel nog hun huis verlaten om te gaan werken of voor andere ‘noodzakelijke’ redenen, zoals het kopen van voedingsmiddelen.

Ook bezoeken aan de dokter en de apotheker blijven toegelaten. Daarnaast mogen mensen ook nog de deur uit om voor kinderen, ouderen of mensen in nood te zorgen. Situaties van overmacht zijn eveneens vrijgesteld van het verbod. De veiligheidsdiensten zullen erop toezien dat de regels goed worden nageleefd. Wie zich toch buiten waagt zonder toelating, riskeert een boete van 3.000 euro.