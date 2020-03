Opnames ‘Thuis’ en ‘Familie’ stopgezet door corona

VRT en DPG Media leggen de productie van hun dagelijkse soaps voorlopig stil, een veiligheidsmaatregel om het nieuwe coronavirus te helpen indijken.

‘Cast- en crewleden werken op verschillende studiosets waar de ruimte beperkt is, en interactie en fysiek contact tussen acteurs is in vele scènes onvermijdelijk. Bovendien zijn zowel bij cast als crew verschillende leeftijdsgeneraties vertegenwoordigd. Daarom willen we zeker risico’s vermijden en nemen we deze beslissing (om de opnames van Thuis stil te leggen, red.)’, aldus Eén-netmanager Olivier Goris.

Ook DPG Media heeft beslist om de opnames van haar huissoap, Familie, tijdelijk te staken. ‘We willen geen enkel risico nemen en de gezondheid van de cast en crew staat voorop. Het spreekt voor zich dat dit op termijn ook impact zal hebben op ons programmaschema. We zijn dan ook volop aan het bekijken hoe we een en ander moeten bijsturen’, aldus Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media. DPG Media bekijkt bovendien wat er met andere producties die op de planning staan, gaat gebeuren.

Voorlopig zal de kijker nog weinig merken van deze maatregel. Zowel de afleveringen van Thuis als die van Familie blijven doorlopen. Momenteel zijn er nog zeker tot en met vrijdag 17 april voldoende afleveringen van beide soaps. Wanneer de opnames terug opgestart worden, wordt nog bekeken.