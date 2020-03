‘Er komt een drama op ons af’: Open brief Gentse prof gaat viraal

‘Ons individualisme gaat ons de das omdoen.’ In een druk gedeelde open brief op Facebook roept professor Wim Derave (UGent) op om het ‘typisch Belgische’ je-m’en-foutisme te laten varen, want ‘er komt een drama op ons af.’ Hij formuleert het ook positief: ‘Dit is een historische kans om eens een leven te redden.’

‘Brief aan de medemens’, luidt het opschrift van de cri du coeur van professor Wim Derave, verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Gentse geneeskundefaculteit. Hij schept naar eigen zeggen allerminst genoegen in het bang maken van mensen, maar vindt dat hij expliciet moet zijn zolang veel mensen de ernst van de situatie nog niet snappen.







‘Ik moet reageren’, begint hij. ‘Ik ben het aan mezelf verplicht, als wetenschapper. Ik had het beter gisteren al gedaan. Ik begrijp dat veel mensen verward zijn door de coronacrisis. Laat me die verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af.’

Het kan niet genoeg benadrukt worden, meent Derave, want volgens hem zijn de Belgen een eigenwijs en tegendraads volk. ‘Ons individualisme gaat ons de das om doen. De enige landen (zoals Japan, Hongkong en Singapore) die er tot nu toe in geslaagd zijn om de epidemie in bedwang te houden, die ‘#FlattenTheCurve’ echt hebben gerealiseerd, zijn landen 1) die getraind zijn in epidemieën (SARS, vogelgriep, et cetera), 2) die snel reagerende overheden hebben die drastisch kunnen en durven ingrijpen, en 3) wier bevolking zeer veel burgerzin en discipline heeft, en die het collectief boven het individu plaatsen.’

Heldendaad

‘Wij in België hebben geen enkele van die drie’, vervolgt Derave. ‘Aan de eerste twee kunnen we zelf weinig doen, maar dat derde, dat hebben we aan onszelf te danken.’ Dan verandert de toon en formuleert hij een oproep. Red eens een leven. De wetenschapper ziet in de coronacrisis een ‘historische kans’ voor eenieder van ons om een ‘heldendaad’ te verrichten door het leven van een medemens te redden. Hoe? Door de besmettingsgraad naar beneden te halen en dus vooral contacten te mijden.

‘Veel mensen ergeren zich aan andere mensen die hamsteren. Ik begrijp die ergernis, maar ik begrijp ook de hamsteraars’, aldus de Gentse hoogleraar. ‘Eigenlijk doen hamsteraars weinig fout. Het is een natuurlijke reactie (hamsters en eekhoorns doen het ook), het is ook menselijk. Hamstergedrag raad ik af, want het is vervelend, maar het is niet gevaarlijk. Lockdown-feestjes en home parties zijn wel extreem gevaarlijk. Dat is regelrecht egoïsme.’

Wim Derave vreest dat de klinieken op de duur onvoldoende capaciteit zullen hebben om de epidemie te doorstaan. Er wordt bijkomende capaciteit gecreëerd, stelt hij vast, maar het zal onvoldoende zijn. Tweede taak: flattening the curve. ‘We slagen er momenteel niet in’, luidt het. Hij roept op om de ‘frontsoldaten’ - de zorgverstrekkers - zo veel mogelijk te beschermen en zelfs om een deel van het loon af te staan aan verpleegkundigen. ‘In een normale oorlog hangt de ernst van het gevecht niet af van de discipline van je eigen achterhoede. Nu wel. Hoe meer wij ons nu gedragen, hoe minder de kans dat onze frontsoldaten binnen enkele weken door de knieën gaan.’