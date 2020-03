Trump laat oog vallen op mogelijk Duits vaccin

De Amerikaanse regering probeert de exclusieve rechten te verwerven op een vaccin tegen het coronavirus dat een Duits bedrijf probeert te ontwikkelen, schrijft Die Welt.

De Amerikaanse president Donald Trump probeert de Duitse wetenschappers van het bedrijf CureVac met grote financiële beloftes naar de VS te lokken en zo ervoor te zorgen dat een eventueel vaccin tegen het coronavirus in de VS geproduceerd wordt. Dat vernam de Duitse krant Die Welt in Duitse regeringskringen. Trump doet er alles aan om een eventueel vaccin ‘zelfs alleen voor de VS te laten ontwikkelen’, aldus de krant.

Die informatie heeft de Duitse regering ertoe aangezet om ook stappen te ondernemen en het bedrijf, dat gevestigd is in Tübingen, te verankeren in Duitsland. ‘De regering is er zeer sterk in geïnteresseerd dat een vaccin tegen het nieuwe coronavirus ook in Duitsland en in Europa ontwikkeld wordt’, zo tekende de krant op uit de mond van een woordvoerder van het Duitse ministerie van Gezondheidszorg. ‘Daarom staat de regering in nauw contact met het bedrijf CureVac.’ Daarbij spiegelt ook Berlijn het privébedrijf financiële voordelen voor.

Kandidaat-vaccin

CureVac werkt samen met het Paul-Ehrlich-Institut, dat in handen is van het Duitse ministerie voor Gezondheidszorg, aan de ontwikkeling van een vaccin. Opgericht in 2000 heeft het ook vestigingen in Frankfurt en het Amerikaanse Boston. Het ontving in 2011 ook al middelen van een agentschap van het Amerikaans ministerie van Defensie om een bepaalde technologie te ontwikkelen.

Twee weken geleden werd de toenmalige ceo van het bedrijf, Daniel Menichella, ontvangen op het Witte Huis voor een ontmoeting met president Donald Trump, vicepresident Mike Pence en vertegenwoordigers van farmabedrijven die aan een vaccin werken. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat we binnen enkele maanden een kandidaat-vaccin zullen kunnen ontwikkelen’, zei Menichella na de bijeenkomst. Het bedrijf kondigde toen aan dat begin van de zomer de eerste klinische tests van start zouden gaan. Menichella is intussen vervangen als ceo door Ingmar Hoerr, die het bedrijf oprichtte.