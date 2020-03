De Block: ‘Coronavragen? Draai dan 0800/14.689’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft op VTM Nieuws met aandrang gevraagd om voor ‘gewone’ coronavragen niét het noodnummer te bellen, maar wel de coronacentrale via 0800/14.689. ‘Leer dat vanbuiten, zoals het liedje van Will Tura.’

Als een baken van vertrouwen probeert Maggie De Block (Open VLD) het land door de coronacrisis te loodsen, maar zelfs de minister van Volksgezondheid loopt soms achter de feiten aan. Zo is het niet zeker dat de bestelde mondmaskers er zullen geraken, nu het internationaal (vlieg)verkeer grondig verstoord is en veel landen verregaande maatregelen treffen om de verspreiding van het virus in te dijken. Nadat ze vanmorgen in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL al had gezegd naar ‘andere pistes’ te kijken, beloofde De Block zonet op VTM Nieuws dat er ‘met man en macht gewerkt wordt’ om voldoende mondmaskers naar België te halen. ‘De deadline is vannacht.’

De minister vindt niet dat ons land de crisis aanvankelijk te laks heeft benaderd, integendeel. ‘In het begin hebben we zelfs te ruim getest. Nu, het is natuurlijk enorm belangrijk dat de mensen de maatregelen volgen. De lockdown-feestjes en Sluis-bezoekers maken mij heel kwaad.’

‘Tous ensemble’

Ook de oproep van de socialistische onderwijsvakbond om de scholen volledig te sluiten en álle kinderen thuis te houden, maakt De Block kwaad. ‘Totaal onverantwoord, want niet wetenschappelijk geïnspireerd’, zegt ze. ‘Niet zozeer de scholen vormen een risico, wel het mixen van leeftijden. Laten we dat vermijden door allemaal samen onze verantwoordelijkheid te nemen. Tous ensemble, zoals in Frankrijk en zoals we de Rode Duivels aanmoedigen bij een voetbalkampioenschap.’

Omdat de maatregelen in binnen- en buitenland voortdurend verscherpt worden, blijven mensen met veel vragen zitten. Maggie de Block benadrukte nog dat het belangrijk is dat de noodcentrale enkel wordt gebeld in geval van nood. Voor alle andere informatievragen omtrent corona is er een callcenter opgericht, dat is bereikbaar via het nummer 0800/14.689. ‘Leer dat nummer vanbuiten, zoals het liedje van Will Tura’, aldus nog de minister.

Dat callcenter, waar dagelijks tussen 8 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds vijftig operatoren klaarzitten, kreeg sinds donderdagavond al zowat 14.000 oproepen. Het callcenter wordt uitgebaat door IPG, een van de grootste contactcenters in België. 'We werken al een heel aantal jaren met hen samen', zegt Benoit Ramacker, woordvoerder van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 'Toen de vogelgriep uitbrak in 2003 en 2004 hebben we vastgesteld dat we niet beschikten over een nationaal callcenter dat op elk moment binnen het uur kon opengaan om alle mogelijke vragen van de bevolking te beantwoorden. We hebben daarom een dergelijk project op poten gezet en werken daarvoor samen met IPG. Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart is ook bij hen binnen het uur het callcenter opengegaan. Toen waren meteen 60 operatoren actief en diezelfde dag is dat nog uitgebreid naar 120.'

Burgers kunnen zowel via de infolijn hun vragen kwijt als via e-mail op info-coronavirus@health.fgov.be.