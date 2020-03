Vlaamse toeristische sector stevent af op 1,8 miljard euro verlies

Als de maatregelen rond de coronacrisis een maand van kracht blijven, dan stevent de toeristische sector in Vlaanderen af op een verlies van 1,8 miljard euro. Als het twee maanden duurt, kan dat oplopen tot 3,5 miljard euro. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir gezegd in De Zevende Dag (Eén).

‘De volksgezondheid primeert’, zei Demir. ‘Maar de gevolgen voor de toeristische sector zullen desastreus zijn. Momenteel is 80 procent van de boekingen in Vlaanderen geannuleerd. Het is zo goed als zeker dat alles zal geannuleerd worden.’

Volgens ramingen stevent de toeristische sector in Vlaanderen af op een verlies van 1,8 miljard. Als het twee maanden duurt, kan dat oplopen tot 3,5 miljard euro.

Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen herhaalde in De Zevende Dag dat hij vreest voor een bijzonder zware slag voor de horecasector nu de Nationale Veiligheidsraad alle restaurants, discotheken en cafés verplicht te sluiten tot 3 april. Volgens de studiedienst van Horeca Vlaanderen kan het verlies oplopen tot 700 à 800 miljoen euro als de horecazaken drie weken gesloten blijven.

Ter vergelijking: het verlies na de aanslagen van 22 maart 2016 bedroeg volgens De Caluwe ongeveer 224 miljoen euro.

Volgens Koen Van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) kan het verlies voor de reisbureaus oplopen tot 1,1 miljard euro. Hij riep de overheden in het land op om de steunmaatregelen te verlengen tot einde 2021. ‘De overheid kan zeker helpen door erg flexibel te zijn’, aldus Van den Bosch.

De Caluwe toonde zich zondag tevreden over de eerste maatregelen die de overheden hebben genomen om de horecazaken bij te staan. Hij riep de gemeenten ook op om alle taksen voor de horecazaken op te schorten tot eind 2020.