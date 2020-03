'Niet zeker of ziekenhuizen bestelde mondmaskers krijgen'

Er rijzen twijfels of de voorraad mondmaskers in de Belgische ziekenhuizen wel tijdig kan worden aangevuld. Er loopt een aantal grote bestellingen, maar het staat niet vast of die tijdig zullen aankomen. Dat bleek in een debat in 'De zevende dag'. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt dat er naar andere leveranciers wordt gekeken.

Viroloog Marc Van Ranst wees er in het debat op dat de voorraden in ons land uitgeput raken. 'We hebben die mondmaskers wel nodig, dus dat is een heel groot probleem'. Inge Vervotte van zorgnetwerk Emmaüs stelde dat 'een groot deel' van de bestelling voor huisartsen besteld was. 'Zonder die maskers brengen we ze in onveilige situaties.'

Vervotte pleit ervoor om naar alternatieven te kijken. Uit voorzorg worden gebruikte maskers bewaard, voor als er toch een methode zou opduiken om die herbruikbaar te maken. Maar desnoods moeten er stoffen maskers genaaid worden, zegt ze.

In C'est pas tous les jours dimanche op RTL had ook De Block het over de bestelling. Volgens haar gaat het om een 'internationale situatie die heel moeilijk is'. 'Men had ons beloofd om de maskers voor middernacht te leveren. We wachten nog altijd, maar ondertussen zijn we op zoek aan het gaan naar andere pistes met de hulp van iedereen.'