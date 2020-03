Antwerp Giants boos omdat Oostende tot kampioen wordt uitgeroepen in het basketbal na stopzetten competitie

Oostende mag zich sinds gisteren kampioen noemen in de EuroMillions Basketball League, en dat is helemaal niet naar de zin van bekerwinnaar Antwerp Giants.

“Wij waren niet tegen het stopzetten van de competitie, maar wel tegen het nemen van een overhaaste beslissing. Toen we vaststelden dat we als enige club nog wilden wachten, hebben we uit solidariteit ja gezegd over het stopzetten. Maar we zijn wel zeer ongelukkig dat Oostende nadien als kampioen is uitgeroepen”, zegt uittredend voorzitter Roger Roels bij Sporza.

“Er was wel een meerderheid, maar unanimiteit heb ik daarover niet gezien. Ik vind het heel vreemd dat Oostende uitgeroepen is tot kampioen en dat zijn dat aanvaarden. Over het toekennen van die titel moet volgens ons nog gepraat worden.”