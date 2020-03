Start WNBA-seizoen in gevaar door coronavirus

De start van het WNBA-seizoen, met Belgian Cats Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever), komt door het coronavirus in het gevaar.

WNBA-commissaris Cathy Engelbert heeft de volgende verklaring vrijgegeven: “De gezondheid en veiligheid van spelers en medewerkers is van het allergrootste belang. Met betrekking tot COVID-19 hebben we contact met de teams, overleggen met specialisten op het gebied van infectieziekten en volgen de begeleiding van de CDC en de WHO. De WNBA is momenteel niet aan de gang, maar samen met de WNBPA en teams hebben we nauw gecommuniceerd en zullen we contact blijven houden en middelen aanbieden aan spelers in de Verenigde Staten en spelers die in het buitenland spelen. Daarnaast blijven we aan scenarioplanning rond onze aankomende evenementen en het seizoen, inclusief het WNBA-ontwerp voor 2020 gepland voor 17 april, de start van het trainingskamp op 26 april en de start van het WNBA-seizoen op 15 mei doen. Verdere details zullen later deze maand worden medegedeeld.”