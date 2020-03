“UEFA denkt eraan Champions League te laten beslissen in Final Four”

Volgens de Spaanse krant AS denkt de UEFA er ernstig over na de Champions League en de Europa League dit seizoen te laten beslissen in een Final Four-toernooi, vergelijkbaar met de eindronde van de Nations League vorig jaar. Door de uitbraak van het coronavirus in Europa staat de hele voetbalkalender onder druk. Met een Final Four, die afgewerkt zou worden op enkele dagen, kan tijd gewonnen worden.