Man die VTM-journaliste kuste tijdens live-uitzending, is opgepakt

De man die gisteren tijdens een live-uitzending van VTM Nieuws een journaliste op de wang zoende, is gearresteerd. Dat meldt de Antwerpse politie.

Journaliste Evelyne Boone bracht zaterdagavond voor een live-uitzending van het VTM Nieuws om 19 uur verslag uit vanuit de relatief verlaten straten in Antwerpen. Tijdens haar verslag werd ze onderbroken door een passant, die naast haar kwam staan en haar ongevraagd een kus op de wang gaf.

De journaliste zelf en VTM waren absoluut niet gediend van het incident: niet alleen omdat er maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn in ons land maar ook omdat het om aanranding van de eerbaarheid gaat. Ze dienden klacht in bij de politie.

Dronken

Zondagmiddag meldde de lokale politie van Antwerpen dat de man die de vrouwelijke reporter zoende, is opgepakt. ‘Enkele collega’s van de mobiele eenheid herkenden de man van een eerdere politie-interventie’, klinkt het in een persbericht. ‘De man bleek kort na het incident bestuurlijk aangehouden in het kader van illegaliteit toen hij in dronken toestand lag te slapen op de Grote Markt.’

‘Er werd een proces verbaal opgemaakt voor aanranding van de eerbaarheid en de man werd verhoord. Het dossier werd overgemaakt aan het parket van Antwerpen voor opvolging, de man zelf werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.’