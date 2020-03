C’est fini. PS-voorzitter Paul Magnette is niet van plan om met de N-VA een noodregering op de been te brengen. ‘Praten over een noodregering is tijdverlies’, zegt hij op RTL. Daarmee blaast de PS’er (voor de tweede keer) de onderhandelingen met de N-VA op. Wel bieden socialisten en groenen hun steun - 40 zetels - aan in het parlement voor ‘alle nodige maatregelen’ om de coronacrisis te bezweren.

‘We maken een wereldwijde crisis mee, onze enige prioriteit is nu om de verspreiding van het coronacrisis in te dijken en de crisis het hoofd te bieden’, begon PS-voorzitter Paul Magnette vanmiddag op de Franstalige tv-zender RTL. ‘Voor de PS vormt de volksgezondheid le coeur du coeur van onze samenleving. Dus alle onderhandelingen over politieke noodregeringen zijn tijdverlies. De huidige regering neemt alle nodige maatregelen, dat is de enige dringende focus die we nu moeten handhaven.’

Het voorstel van zijn N-VA-evenknie Bart De Wever om samen et de grootste partijen een noodregering te vormen, die De Wever dan zou gaan leiden, is duidelijk imbuvable voor Magnette. Hij noemt het ’s mans voorstel een ‘instrumentalisering van de crisis’ om de N-VA-belangen te verzekeren.

‘Het gaat natuurlijk niet alleen over de Zestien, maar simpelweg over het feit dat het vandaag geen enkele zin heeft om over een nieuwe regering te praten, er is nood aan continuïteit. Er is een federale regering, er zijn gewest- en gemeenschapsregeringen die stuk voor stuk een echte meerderheid hebben, we moeten de samenwerking en coördinatie tussen de niveaus versterken.’

Steun van buitenaf, ook Ecolo-Groen aan boord

Om 14 uur zitten de partijvoorzitters bijeen om het te hebben over alle mogelijke pistes in de strijd tegen corona, maar als het van Magnette afhangt is de piste van de noodregering geen optie (meer). Hij biedt daarentegen de steun van de socialisten aan in het parlement, voor ‘alle nodige maatregelen om de crisis te bezweren’.

Ook Ecolo-Groen is aan boord, zegt Magnette. Een en ander werd bevestigd door Ecolo-co-voorzitter Jean-Marc Nollet in dezelfde tv-studio. Samen hebben de socialisten en de groenen 40 zetels ‘te geef’ die ze ‘constructief’ beloven in te zetten om schouder aan schouder met de ontslagnemende minderheidsregering en de deelstaatregeringen ten strijde te trekken.

Aan Nederlandstalige kant hebben de partijen de boodschap begrepen, al was er geen enkele Vlaamse partij op voorhand op de hoogte van Magnettes demarche. Ook de SP.A niet. Nochtans zijn tot vannacht verregaande onderhandelingen gevoerd om tóch tot een noodconstellatie te komen. Vermoed wordt dat Magnette zijn kar heeft gekeerd wegens de druk uit zijn eigen partij, niet het minst van de Brusselse afdeling. De PS zegt al maanden niet met de N-VA te willen/zullen regeren. Ook in coronatijden niet - zo blijkt vandaag.

Franstalig onderonsje

Opvallend: Magnette had zijn boodschap duidelijk doorgesproken met zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez, die óók in de studio zat. Hij feliciteerde zijn Waalse regeringspartners PS en Ecolo met hun verantwoordelijkheidszin en benadrukte voor de -tigste keer dat Sophie Wimès hoe dan ook moet aanblijven als premier. Met hun gezamenlijke positie pakken Magnette, Nollet én Bouchez de rest in snelheid. Een en ander leidt op de sociale media tot zowel bewonderende als afkerige reacties. Hét momentum om de politieke rivalen in een zelfde coalitie te brengen, lijkt gepasseerd. Als er ooit nog een nieuwe federale regering komt, zal het zeker niet met de PS en de N-VA zijn. De facto is een Vivaldi-coalitie nog de enige optie. De bal ligt dus, niet voor het eerst, in het kamp van de CD&V – tenzij CDH en/of Défi de deelname van CD&V overbodig maken.