Bonte vreest ‘ongecontroleerde golf goedbedoeld vrijwilligerswerk’

Met de hashtag #Vlaanderenhelpt rekent de Vlaamse regering op (individuele) vrijwilligers om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een fout signaal, meent de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A). Hij roept op om vrijwilligerswerk te koppelen aan acties en diensten die georganiseerd worden door de lokale besturen.

De Vlaamse regering breidt de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen uit naar alle individuele burgers die acties op poten zetten om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Dat hebben minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vanmorgen aangekondigd op een persconferentie in Mechelen.

Wie zich wil verzekeren kan dat via de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. De Vlaamse regering neemt de kosten - 0,35 euro per dag per vrijwilliger - op zich. In eerste instantie rekent de regering op 10.000 vrijwilligers, wat de totale prijs op 75.000 euro brengt, maar dat bedrag kan nog worden opgeschaald als dat nodig is. Om de vrijwilligersacties extra onder de aandacht te brengen lanceert de Vlaamse regering bovendien een hashtag, #Vlaanderenhelpt. ‘Zo kunnen we elkaar inspireren, motiveren en de moed erin houden’, luidt het.

‘Ongecontroleerde golf’

Maar Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) vreest dat de oproep haar doel voorbij gaat schieten en een averechts effect dreigt te hebben. ‘Ik juich de uitgebreide vrijwilligersverzekering toe, want er is heel veel solidariteit aan het groeien. Heel wat mensen voelen zich spontaan geroepen om kwetsbaren te helpen met poetsen, koken, honden uitlaten, boodschappen doen, enzovoort. Maar een ongecontroleerde golf van goedbedoeld vrijwilligerswerk kan tot bijkomende risico’s leiden, zowel voor de doelgroepen als voor de vrijwilligers.’

Volgens Bonte doen de lokale besturen er vandaag alles aan om de uitgevaardigde maatregelen zo nauwgezet mogelijk uit te voeren, ‘teneinde individuele contacten tot het minimum te beperken’. Net daarom vraagt hij de Vlaamse regering om de communicatie ‘bij te sturen’. ‘Het is beter dat het vrijwilligerswerk gekoppeld wordt aan de acties en diensten die georganiseerd worden door het lokaal bestuur’, maakt Bonte zich sterk, ‘dan kunnen we de verspreiding van het virus onder controle houden.’

In zijn Vilvoorde heeft de SP.A-burgemeester een informatiebrief verspreid onder de bewoners, met uitleg in zes talen: behalve de drie landstalen ook Engels, Spaans en Arabisch. ‘De taalwet is doelbewust aan de kant gezet’, aldus nog Bonte. ‘We merken immers dat de lokale besturen in deze chaotische tijden de meest accurate informatiebron zijn voor de mensen.’