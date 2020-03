Aantal ziekenhuisopnames stijgt duidelijk

Op zaterdag 14 maart testten 197 stalen positief voor Covid-19. Dat zijn er zoals verwacht opnieuw meer dan de dag voordien. De druk op de ziekenhuizen neemt merkbaar toe. Viroloog Steven Van Gucht spreekt van ‘een vrij snelle stijging’ van het aantal opnames.

Op 14 maart waren in totaal 163 bevestigde patiënten opgenomen in ziekenhuizen. 33 van hen verblijven op de afdeling intensieve zorgen. 23 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig.

Dinsdag waren er nog maar een tiental patiënten gehospitaliseerd, en tot woensdag was er niemand opgenomen op intensive care, blijkt uit de cijfers van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid.

Van Gucht hoopt dat het aantal opnames zich na een week of later stabiliseert. Maar dat kan alleen als iedereen de genomen maatregelen ‘zo strikt en goed mogelijk’ naleeft. Dat sommigen het winkel- en horecaverbod willen ontlopen door in Nederland te gaan stappen, is ‘echt geen goed idee’.

‘De kans dat daar iemand rondloopt met het virus en andere personen gaat infecteren, is reëel. Zo krijg je een exponentiële groei van de infectieketting, die leidt tot extra hospitalities en een groter aantal mensen dat zal sterven. We moeten samen deze duivel klein krijgen.’

Vooral Vlamingen

Van de mensen die zaterdag positief testten, wonen er 137 in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 27 in Brussel. Over de woonplaats van de overige 5 personen is geen duidelijkheid. Er vielen geen nieuwe sterfgevallen te betreuren. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Sinds de start van de pandemie werden in België 886 gevallen van infecties met het coronavirus ontdekt.

Telefonische oproepen

De Belgen raadplegen ondertussen massaal het callcenter over het coronavirus. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zegt dat er sinds donderdag 14.000 oproepen binnenkwamen. Zaterdag alleen al waren dat er 4.500. ‘Zonder dit callcentrum is er geen paraatheid naar burgers toe die vanuit thuis kunnen bellen en direct de juiste informatie kunnen krijgen. Dat is in gezondheidscrisis van primordiaal belang.’

Ook De Crem hamerde er nogmaals op dat burgers de voorschriften moeten opvolgen. 'Het is door het respecteren van deze maatregelen dat we erin zullen slagen crisis te bestrijden'. Op de eerste dag van het ingaan van het verbod zijn er een hondertal oproepen gebeurd en waarschuwingen gegeven voor het niet-respecteren van de voorschriften. 'In het bos in Tenneville is er een raveparty stilgelegd', gaf De Crem als voorbeeld.