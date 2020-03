Terwijl in de meeste landen de competities stil worden gelegd, of definitief (België, Litouwen, Oekraïne, Zwitserland enz...) wordt stopgezet, gaat in Turkije de basketbalcompetitie (zonder publiek) gewoon verder.

De Belgische Hind Ben Abdelkader won in de Turkse KBSL (women) met Hatay 69-76 van Elazig. De Brusselse leidde met 16 punten, 2 rebounds en 5 assists haar team mee naar de winst. Abdelkader en co. prijken met 7 op 18 in de KBSL op de tiende plaats.