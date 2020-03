Wie in deze coronacrisis de buren wil helpen, kan daarbij op ondersteuning van de Vlaamse overheid rekenen. De gratis vrijwilligersverzekering wordt toegankelijk voor iedereen die zelfs ook maar een kleine hulpactie doet. Al dekt die verzekering geen besmetting.

De Vlaamse overheid lanceert daarom de actie #vlaanderenhelpt. Daarbij hoeft het niet per se om grootschalige acties te gaan: ook boodschappen doen, iemands hond uitlaten of simpelweg contact houden komen in aanmerking.

Dat hebben minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aangekondigd.

Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Maar in het kader van de coronacrisis zullen nu ook gewone burgers dat kunnen. Dat kan via vlaanderenvrijwilligt.be. Wie zich aanmeldt, krijgt daarvan een bevestiging per mail, en is dan verzekerd tot en met 3 april.

Vrijwilligers zijn dan voor acties tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Toch benadrukt de overheid dat de instructies over het coronavirus nauwgezet moeten opgevolgd worden: ‘Handen wassen, niet vrijwilligen als je ziek bent of een vermoeden hebt dat je ziek aan het worden bent. De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan.’

‘Het is hartverwarmend om te zien dat overal in Vlaanderen massaal solidariteitsacties ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt’, klinkt het.

'Asociaal gedrag'

De minister-president is niet te spreken over de Vlamingen die vlak over de grens in Nederland of Frankrijk op café, restaurant of winkelbezoek gingen. 'Asociaal gedrag', zegt Jambon. 'Ik vraag van iedereen een beetje maatschappelijk bewustzijn en doe die oproep echt met aandrang. Als je in Nederland op café gaat, heeft dat net hetzelfde effect als bij ons. Een grens is geen grens voor een virus.'