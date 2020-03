Telefoontje grote baas Mercedes betekende einde GP van Australië

Hoe kwam de beslissing tot stand om de GP van Australië niet te laten doorgaan? Volgens ‘Motorsport.com’ speelde een telefoontje van Daimler CEO Ola Kallenius een doorslaggevende rol.

Verrassend kunnen we het feit dat de GP van Australië niet zal doorgaan niet noemen, het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en daar hoort de Formule 1 natuurlijk ook bij.

Eigenlijk begon het al afgelopen week bij de besmette gast in het ‘Albert Park Hotel’ vlakbij het circuit maar dat was nog geen reden om het raceweekend te annuleren. Helmut Marko van Red Bull bijvoorbeeld vond dat hele corona-gedoe zelfs schromelijk overdreven.

Daags nadien kwam het nieuws naar buiten dat teamleden van Haas en McLaren in quarantaine geplaatst waren om getest te worden op het coronavirus. Bij McLaren was er een positief geval en de formatie uit Woking besliste om zich terug te trekken. Nu kwam het raceweekend pas echt op losse schroeven te staan want Ross Brawn had eerder al laten weten dat er enkel zou geracet worden als alle teams konden deelnemen.

Na het forfait van McLaren begon een aaneenschakeling van slechte communicatie en onduidelijkheid vanuit de hoek van de F1. Op hetzelfde moment kwamen er tegenstrijdige berichten in de media dat de race wel of niet zou doorgaan en de bronnen kwamen nochtans uit dezelfde vergadering.

Die vergadering ging door in het Crown Hotel in Melbourne en de F1 had het lot van de GP van Australië helemaal in de handen van de teambazen gelegd. De sportieve reglementen van de F1 zeggen immers dat een race moet geschrapt worden als er minder dan twaalf F1-bolides aan de start staan.

Dat was voorlopig niet het geval want Mercedes, Red Bull, AlpaTauri en Racing Point wilden racen zonder McLaren terwijl Williams en Haas bereid waren om zich aan te sluiten bij de meerderheid.

Williams en Haas buiten beschouwing gelaten waren er dus vier teams die voor stemden en met Renault, Ferrari, Alfa Romeo en McLaren vier teams die niet wilden racen. Met een stand van vier tegen vier lag de bal in het kamp van Ross Brawn die zou beslissen over het lot van de GP van Australië of toch alvast over de vrije trainingen, daarna zou de situatie opnieuw geëvalueerd worden.

Het plan van Brawn was om de vrije trainingen te laten doorgaan maar vooraleer die beslissing naar buiten kon gebracht worden rinkelde de telefoon van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Aan de andere kant van de lijn hing de CEO van moederbedrijf Daimler en hij wilde Wolff spreken over de impact die het coronavirus heeft op Mercedes en welke rol het F1-team daarin speelt.

Naar verluidt liet Kallenius de beslissing aan Wolff maar niet voordat hij hem op het hart drukte dat de verantwoordelijkheid van Mercedes in de Formule 1 heel groot is, zowel voor het eigen personeel als voor de sport zelf.

Het telefoontje van de grote baas had duidelijk indruk gemaakt op Wolff en nadien besloot hij om zich aan te sluiten bij het kamp van Renault, McLaren, Ferrari en Alfa Romeo.

Dat zorgde ervoor dat er plots te weinig teams waren om een officiële race in het wereldkampioenschap af te werken maar dat zag de organisator uiteraard niet zitten.

Zij wilden het raceweekend in Melbourne kost wat kost laten doorgaan, desnoods zonder officiële F1-race maar toen de lokale overheid de veiligheidsmaatregelen begon te verstrengen als gevolg van het coronavirus viel ook dat plan in het water.

Een totale afgelasting dus van het raceweekend in Australië werd een feit.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: