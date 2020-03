Een arts uit het Jan Palfijnziekenhuis is besmet met het coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine. ‘De situatie is onder controle’, klinkt het bij het ziekenhuis. ‘Er zijn geen andere besmettingen uit voortgevloeid.’

Het is onduidelijk hoe de arts het coronavirus heeft opgelopen. De man zit thuis in quarantaine en is aan de beterhand. ‘We hebben alle mensen met wie hij contact heeft gehad, getest’, zegt woordvoerder ...