Frankrijk en Beieren trekken gewoon naar stembus

Ondanks de verscherpte maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, vinden zowel in Frankrijk als in de Duitse deelstaat Beieren de geplande gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vraag is welke invloed de gezondheidscrisis heeft op het verloop en de uitslag van de verkiezingen.

In Frankrijk ligt in het hele land het openbare leven zo goed als stil. Net als bij ons zijn ook alle cafés en restaurants gesloten en zijn alle ‘niet-noodzakelijke’ bijeenkomsten afgelast. Verkiezingen zijn wél een noodzakelijke bijeenkomst, klinkt het. Er zijn wel extra maatregelen. Zo kunnen kiezers in het stembureau hun handen wassen.

De verkiezingen in Frankrijk verlopen in meerdere ronden. Als de gemeenteraadsverkiezingen ergens geen winnaar opleveren, dan moeten de inwoners van die gemeente op 22 maart opnieuw naar het stemhokje.

In Beieren moeten in 2.000 gemeenten de inwoners hun stem uitbrengen. Een mogelijke tweede ronde is daar voor 29 maart vastgelegd. In Beieren werden de eerste gevallen van het coronavirus in Duitsland vastgesteld en de aandoening overschaduwt de verkiezingen volledig.