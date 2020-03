Inbrekers met machetes vallen huis Jan Vertonghen binnen en bedreigen vrouw en kinderen van Rode Duivel

Er is ingebroken in het huis van Jan Vertonghen in Londen op het moment dat de Rode Duivel dinsdagavond met Tottenham Champions League speelde op bezoek bij RB Leipzig. Zijn vrouw en kinderen waren op dat moment gewoon thuis en werden bedreigd door vier gemaskerde mannen met messen en machetes. De dieven gingen aan de haal met elektronica. Gelukkig raakte niemand gewond.

Het zou geen toeval zijn geweest dat de gangsters net binnenvielen toen Vertonghen een wedstrijd moest spelen. Eerder werden al andere bekende voetballers in Engeland slachtoffer van een inbraak op het moment dat zij op de groene mat stonden.

“Wij steunen Jan en zijn familie in deze voor hen traumatische tijd en we moedigen iedereen die informatie heeft aan naar de politie te gaan en hen te helpen met hun onderzoek”, reageerde een woordvoerder van Tottenham tegenover de Engelse krant The Daily Express.