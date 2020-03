Experts razend over Belgen die de grens oversteken om te feesten en te shoppen

De Antwerpse experts Herman Goossens (UAntwerpen en UZA) Pierre Van Damme (UAntwerpen) en Erika Vlieghe (UAntwerpen en UZA) zijn boos omdat veel Belgen aan de corona-richtlijnen ontsnappen in Nederland. 'Als we een Italiaans scenario willen vermijden, moeten de landen samen gelijkaardige verregaande maatregelen nemen.'

Overvolle cafés, zwetende barmannen en ’s avonds meterslange polonaises: de Belg trekt in coronatijden in groepjes over de grens om op café te kunnen gaan. In Sluis wisten ze vrijdagavond en zaterdag niet goed wat ze meemaakten. Al had de plaatselijke horeca het wel zien aankomen.

'Ik ben vooral blij dat we hier nog iets kunnen drinken onder vrienden. Of dit niet gevaarlijk is? Iedereen mag wel gewoon gaan werken en de bus nemen. Dus ik vind het allemaal toch een beetje relatief', vertelde één van de Belgische toeristen aan Het Nieuwsblad.

Verstandig is het allerminst en drie vooraanstaande Antwerpse experten in infectieziektebestrijding trekken aan de alarmbel.



'Als we een Italiaans scenario willen vermijden, moeten de landen samen gelijkaardige verregaande maatregelen nemen. Sluiten van restaurants en cafés in België, waarna de Belgen naar Zuid-Nederland trekken waar het aantal infecties met het coronavirus sterk stijgt is onaanvaardbaar.'

Het aantal besmettingen in Zuid-Nederland neemt onrustwekkend toe, zo schrijven de experten. Ze zeggen voorts: 'In een persmededeling van de Nederlandse Federatie van Medisch Specialisten van vandaag 14 maart staat dat volgens de Voorzitter, Peter Paul van Benthem, de "Brabantse ziekenhuizen coronaklinieken zijn geworden". Toch blijven de restaurants en cafés in Nederland open en trekken Belgen in groten getallen de grens over. Er is een bijvoorbeeld een massale toestroom van Belgen in Zeeuws-Vlaanderen.'

Volgens de drie Antwerpse experten dreigt de overdracht van het virus nog sneller te gebeuren en is de kans groot dat Belgen zich besmetten met het virus in Nederland dat zich vervolgens verspreidt in ons land.

Ze besluiten: 'Wij vinden het onbegrijpelijk dat men in Nederland niet dezelfde maatregelen neemt als in België. Hierdoor dreigt het effect van ons beleid verzwakt te worden. Gelijkaardige taferelen in Rijsel. We kunnen deze gezondheidscrisis alleen maar met succes bestrijden als de landen in Europa samenwerken en dezelfde maatregelen nemen.'

Eerder maakte onder meer minister van Volksgezondheid De Block zich druk over het feit dat veel landgenoten vrijdagavond nog 'een laatste keer' ioets zijn gaan drinken op café. Ook weer erg onverstandig.

Marc Van Ranst stelde: 'Indien jullie deze Covid19-maatregelen niet serieus nemen gaan sommige leeftijdsgenoten, ook twintigers en dertigers, op intensieve terechtkomen. Die gaan dat na drie weken overleven, maar die nemen dan ziekenhuisbedden in waar ouderen hadden kunnen liggen en overleven.'