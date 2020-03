De Franstalige partijen willen geen paarsgele noodregering met Bart De Wever aan het roer. Het is niet duidelijk of die regering daarmee van tafel is.

Enkele uren nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever openlijk solliciteerde naar een paarsgele noodregering met hemzelf aan het roer, wijst de PS dat aanbod af met een tweet. ‘Veranderen van kapitein ...