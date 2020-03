Basketbal- en volleybalcompetitie stopgezet

De Belgische Volleyballiga heeft na overleg met de clubs beslist dat de EuroMillions Volley League, die al stilligt tot 3 april, na die datum niet meer hervat wordt. Er is dit jaar geen kampioen. Ook de basketbalcompetitie wordt niet meer hervat. Daar is de kampioen wel bekend.

'In bepaalde clubs mag er niet meer getraind worden tot 19 april, in andere moeten of willen de buitenlandse spelers zo snel mogelijk terug bij hun familie zijn', klinkt het in een mededeling. 'Het kampioenschap eind april hervatten zonder competitievervalsing is dan ook praktisch onmogelijk. De Liga-clubs hebben gekozen voor zekerheid boven onzekerheid, voor burgerschap boven eigenbelangen. Daarom zal de Liga-competitie na 3 april niet terug opgestart worden.'

Symbolisch wordt er voor dit seizoen geen kampioenstitel uitgereikt en geen ranking opgemaakt. Roeselare, Aalst, Achel en Maaseik waren nog in de running voor de titel.

De Liga zal naar eigen zeggen 'in goede verstandhouding' afspreken hoe de Europese tickets zullen verdeeld worden.

Dat deze beslissing verstrekkend is voor de clubs, mag duidelijk zijn. 'Het is met pijn in het hart dat die beslissing genomen wordt, en wij denken ook aan onze spelers, die normaal al geen hoge lonen verdienen, en hiermee tijdelijk werkloos worden. Elke club zal hiervoor de nodige aandacht hebben.'



Basketbal

De Belgische basketcompetities zijn eveneens definitief gestaakt door het nieuwe coronavirus. Daar wordt wel een kampioen bekendgemaakt.

Oostende is na 17 van de 26 speeldagen in de reguliere fase, met 13 overwinningen en zonder play-offs dus kampioen. Voor de kustploeg sinds 2012 de negende opeenvolgende titel en de 21ste in de clubgeschiedenis. Bergen eindigt tweede en Antwerp Giants derde. De Sinjoren veroverden vorige week de Beker van België na winst in Vorst Nationaal tegen Charleroi.

'Het is een beslissing die genomen is in overleg met alle clubs van de Pro League', zegt Pro League-voorzitter Arthur Goethals. 'We hebben ons ook laten bijstaan door medici en juristen om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. We denken dat een competitiehervatting dit seizoen niet meer mogelijk was.'

'Het was een bijzonder moeilijke beslissing. Er was unanimiteit en veel solidariteit voor nodig. Dat hebben we samen met alle clubs bereikt en daarvoor wil ik iedereen bedanken. Alle clubs hebben hun verantwoordelijkheid genomen. De gezondheid van spelers, fans en medewerkers heeft geprimeerd.'

Oostende naar de Champions League, Bergen in kwalificaties

Volgend seizoen zit Oostende voor de vijfde opeenvolgende keer rechtstreeks in de poulefase van de Champions League, Bergen belandt in de kwalificaties van het kampioenenbal. Oostende kwalificeerde zich dit seizoen voor het eerst voor de 1/8ste finales van de Champions League. Die competitie werd deze week echter ook stilgelegd. De tussenstand in de best of three tegen Tenerife is 1-1, maar of de Champions League nog zal worden opgestart is uiterst onzeker.

Bekerwinnaar Antwerp Giants komt terecht in de FIBA EuroCup. De Sinjoren gaan echter bij BCL polsen of ze ook niet in de kwalificaties van de Champions League kunnen worden opgenomen, waar ze de voorbije twee seizoenen al uitkwamen en vorig jaar zelfs derde werden. Deze campagne overleefden ze de groepsfase niet. Slechts drie ploegen (Oostende, Bergen en Antwerp Giants) gaven aan Europees te willen aantreden. Onder meer Spirou Charleroi wil dat niet. 'Europa is een financiële afgrond', klinkt het bij de Carolo’s.

Of de EuroMillions League half september met tien ploegen zal aanvatten, wordt de komende weken duidelijk. Brussels wil einde maart zijn budget rond hebben voor eerste klasse. Gezien de economische situatie door de impact van het coronavirus lijkt dat echter een moeilijke bevalling te worden.

Castors Braine kampioen bij de vrouwen, Giants degraderen

Eerder op de dag werd bij de vrouwen een soortgelijke beslissing gemaakt. Castors Braine werd tot kampioen uitgeroepen. Het had de eerste ronde als leider afgesloten, met 20 op 22 punten. Voor de Waals-Brabantse club is het de zevende opeenvolgende titel.

Sint-Katelijne-Waver (18 op 22) eindigt op de tweede stek en is vice-kampioen. Phantom Booms en Namur Capitale eindigen op een gedeelde derde plaats. De finale van de Beker van België tussen Castors Braine en Phantoms Boom wordt afgewerkt bij de start van het nieuwe seizoen.

Verder werd zaterdag duidelijk dat de Antwerp Giants vrijwillig degraderen. Langs Vlaamse zijde wil Waregem promoveren, aan Waalse zijde is er geen kandidaat om naar eerste klasse te gaan. Indien alle clubs hun licentie ontvangen, zal de eerste klasse volgend seizoen opnieuw uit twaalf teams bestaan.