Supermarkten opnieuw getroffen door hamsterwoede

De supermarkten zien vandaag opnieuw een verdubbeling van de verkopen. Sectorfederatie Comeos smeekt bijna te stoppen met hamsteren. Toch is de echte vrees niet een tekort aan producten maar het uitvallen van personeel wegens ziekte.

De supermarkten staan onder grote logistieke druk doordat de verkoop veel hoger ligt dan gebruikelijk. Zaterdagochtend was bijzonder druk. De beelden van afgelopen dagen van lege winkelrekken hadden tot gevolg dat veel consumenten vroeg op de dag gingen winkelen. Na de middag werd verbeterde de situatie.

In de drukbezochte winkels, doken opnieuw lege rekken op. Toiletpapier, papieren zakdoekjes, huishoudrollen, pasta, rijst, melk en water waren begeerde producten. Vooral wc-rollen vormt een probleem. ‘Het is volumineus en als en paar mensen een groot pak uit het rek halen, ziet dat rek er al tamelijk leeg uit waarop andere klanten zich vlug storten op wat nog overblijft’, zegt een retailer.

De verkoop in de winkels is al drie dagen verdubbeld. Het kwam in Vlaanderen donderdagnamiddag volop op gang en het is alleen maar bijzonder druk gebleven. Bij Aldi zegt woordvoerder Dieter Snoeck dat de winkels in Brussel al een tientaldagen meer verkoop registreerden. Ook Colruyt zag een kleine twee weken geleden al dat hamsteren zou toeslaan.

Interimkrachten gemobiliseerd

Het probleem dat retailers onderschat hebben, is dat het niet volstaat hun magazijnen tot de nok te vullen, maar dat er in de winkel voldoende handen beschikbaar moeten zijn. Aldi had gisteren uitzendkrachten ingeschakeld om de winkels bij te springen. Maar dat belette niet dat melk en toiletpapier uitverkocht was in vele winkels. De buffercapaciteit in de magazijnen van de winkels bleek niet te volstaan.

Comeos, de federatie van supermarktbedrijven, had premier Sophie Wilmès opgetrommeld voor een bezoek aan het sterk geautomatiseerde distributiecentrum van Colruyt in Ghislenghien (Gellingen). De premier kon er met eigen ogen vaststellen dat 400.000 kg droge pasta alleen al in Ghislenghien in voorraad had en 200.000 kg rijst. Dominique Michel, ceo van Comeos berekende voor dat er 1,65 miljoen dozen spaghetti in de opslagplaats lagen. ‘En in België heb je 30 distributiecentra’. Die zijn natuurlijk niet allemaal gericht op droge voeding.

Online hapert

Colruyt heeft zijn magazijnen ruimschoots op tijd aangevuld, nog voor de hel losbarstte. Maar toch werd ook Colruyt koud gepakt. Niet enkel in termen van lege rekken in de winkel maar vooral inzake e-commerce-capaciteit. Het is het winkelpersoneel die de boodschappen voor de onlineklanten klaar zet, door zelf producten uit de rekken te halen. Dat was wegens de drukte in de winkel nauwelijks mogelijk. Tot dinsdagochtend is het onmogelijk om nog online te bestellen.

De retailers verzekeren dat er hoe dan ook altijd eten genoeg zal zijn en dat het absoluut niet rationaal is om te hamsteren. Wel geven sommigen toe dat klanten niet altijd hun favoriete merk zullen vinden. ‘Maar er zal wel een alternatief zijn’, zegt een supermarktverantwoordelijke.

Sommige winkelketens verwachten ook dat sommige Italiaanse wijnen niet meer voorradig zullen zijn. Verschillende Italiaanse producenten van levensmiddelen hebben dan weer de afgelopen twee weken zoveel mogelijk van hun voorraad naar hun buitenlandse vestigingen gebracht. Omdat ze ervan uit gingen dat in Italië hun personeel mogelijk niet beschikbaar ging zijn wegens ziekte.

Valt personeel ziek?

En dat is meteen de echte vrees bij heel wat winkelbedrijven. ‘Binnen één tot twee weken zullen we zien of we in een crisis terecht komen. Dat is als er teveel mensen ziek zijn waardoor we handen tekort komen.’ Waar de economische terugval vooral interimbedrijven hard treft, is er toch een lichtpuntje: in de supermarkten worden dezer dagen extra uitzendkrachten ingezet.

Ten slotte nog enkele cijfers. Er zijn ongeveer 34 depots die 7.000 winkels in het hele land bedienen. Zij vertegenwoordigen een totale omzet van 18 miljard euro en 75% van de Belgische supermarktsector. Om alle supermarkten te bevoorraden rijden vrachtwagens vanuit de distributiecentra elke dag meer dan 10 keer de ronde van de aarde.

De opslagplaats van Colruyt in Gellingen is 65.000 vierkante meter groot (dat zijn meer dan 10 voetbalvelden) en is gevuld met droge voeding en kruidenierswaren. Er staan daar 43.000 palletten droge voeding waaronder 730 paletten pasta (400.000 kg pasta). Het volume is door Colruyt met 32% opgevoerd tegenover dezelfde periode (week) vorig jaar. Momenteel staan er 1.361 palletten wc-papier centraal op stock, dat gaat over dik 2 miljoen rollen.