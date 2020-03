Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het buitenland af

Buitenlandse Zaken heeft een nieuw reisadvies klaar voor alle Belgen: alle reizen naar het buitenland worden afgeraden, omdat het risico om geblokkeerd te geraken té groot is.

‘Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden’, schrijft de overheidsdienst in een mededeling. ‘Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.’

‘Verschillende landen leggen quarantainemaatregelen op voor reizigers uit België (met de Belgische nationaliteit of verblijvend in België)’, weet de overheidsdienst. ‘Deze maatregelen kunnen een verplichtend karakter hebben en niet altijd in comfortabele omstandigheden doorgaan.’ Marokko kondigde bijvoorbeeld eerder vandaag aan dat het geen vliegtuigen vanuit en naar België meer toelaat, uit vrees voor het nieuwe coronavirus.

Grote kosten

De FOD wijst er ook op dat reizen de verspreiding van het virus niet tegengaat, en dat een eventueel langer verblijf grote extra kosten met zich mee kunnen brengen. ‘Vergewis u ervan dat uw verzekering voldoende garanties biedt in geval van opname voor het coronavirus in het buitenland.’

Wie al in het buitenland verblijft en problemen ondervindt, krijgt het volgende advies: ‘Wie zich in het buitenland bevindt dient zich in eerste instantie te richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij, voor assistentie. In geval van nood kan men de Ambassade van België van het land waar men zich bevindt contacteren.’