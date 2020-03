Op weg naar Spanje hebben een aantal toestellen van de Britse lagekostenmaatschappij Jet2 zaterdag rechtsomkeer gemaakt, meldt BBC. Spanje gaat immers in volledige lockdown na een piek met nieuwe besmettingen: 1.522 nieuwe gevallen zijn gemeld op één dag.

De Spaanse regering besliste vrijdag al om cafés, restaurants en winkels (behalve voor voeding, en apotheken) te sluiten. Daar komt nog een maatregel bovenop vandaag: Spanjaarden mogen zich niet meer verplaatsen behalve voor het werk, of om voeding en medicijnen te kopen. Wie zich toch buiten waagt zonder toelating riskeert een boete van 3.000 euro. De verregaande maatregelen gaan in vanaf maandag 8.00 uur.

Daarmee neemt het land gelijkaardige maatregelen als Italië. Later op de dag zal de regering in Madrid nog de noodtoestand uitroepen. De overheid kan op die manier mensen tot dienstverlening verplichten. Ze kan dan ook ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen. De noodtoestand kan vijftien dagen duren. Voor een verlenging is parlementaire goedkeuring nodig.

Voorlopig rijdt het openbaar vervoer wel nog in Spanje, al zal de frequentie van het aantal treinen tussen de grote steden met de helft dalen.

Het aantal nieuwe besmettingen met sars-CoV-2 stijgt snel in het land. Na Italië is Spanje het zwaarst getroffen Europese land, op dit moment. Op donderdag om 18.00 uur waren 1.522 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, goed voor een totaal van 5.753. Ook 517 mensen zijn genezen verklaard. Er vielen al zeker 136 doden door covid-19.

Meer dan de helft van de besmettingen - 2.940 - deden zich in de regio Madrid voor. De gezondheidsdiensten staan in contact met nog eens 3.618 mogelijke gevallen. Een van de besmette patiënten is gewezen NAVO-baas Javier Solana. De 77-jarige Spanjaard verkeert niet in slechte gezondheid, zegt zijn familie.