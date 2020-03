‘Overal waar we kijken, zien we de beroering die het coronavirus veroorzaakt. Ik weet dat veel mensen angstig, bezorgd en verward zijn. Dat is absoluut een natuurlijke reactie’, schrijft VN-secretaris-generaal António Guterres in een opiniestuk.

'We worden geconfronteerd met een bedreiging van de volksgezondheid zoals we er in ons leven nooit een meegemaakt hebben. Intussen verspreidt het virus zich, groeit het gevaar, en worden onze gezondheidsstelsels ...