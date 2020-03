Quintana wint slotrit Parijs-Nice, voor sterke Tiesj Benoot

Nairo Quintana heeft de laatste rit van Parijs-Nice gewonnen. De Colombiaan pakte vroege vluchter Thomas De Gendt in de slotkilometers. Tiesj Benoot finishte als tweede na een ultieme poging om de eindzege te pakken, maar de ritwinnaar van gisteren kon niet ver genoeg wegrijden van Maximilian Schachmann. Die gaat met de gele trui naar huis als eindwinnaar.

Was het de laatste koersdag van dit voorjaar? Wie zal het zeggen. Na het schrappen van de slotrit op zondag werd de zevende etappe de laatste rit van de Koers naar de Zon. Met twee hellingen van tweede categorie en twee van eerste categorie, waaronder de slotklim naar Valdeblore La Colmiane, moest ook leider Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) nog opletten. De Duitser verdedigde in het algemeen klassement een voorsprong van 36 seconden op Tiesj Benoot (Team Sunweb), die vrijdag nog met een machtige solo de zesde rit won en voor de gelegenheid de groene puntentrui mocht aantrekken.

Mooie kopgroep

Met de zege van Benoot was België al op zijn wenken bediend, en het duurde niet lang voor er opnieuw mocht gedroomd worden. Het regende aanvallen in het eerste uur, maar toen het stof gaan liggen was, was Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) mee in de aanval. Hij kreeg voorin het gezelschap van vijf andere renners, met daarbij enkele ronkende namen: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale), Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Nicolas Edet (Cofidis) en Anthony Perez (Cofidis).

Veel meer dan drie minuten kregen de zes leiders nooit. Nicolas Edet stelde zijn bergtrui veilig, De Gendt en co lieten de Fransman begaan. Teammakker Anthony Perez loste op 45 kilometer van de finish als eerste renner in de kopgroep. Op weg naar de zestien kilometer lange slotklim volgden ook al lange stroken vals plat. Alberto Bettiol had het duidelijk lastig, maar verschalkte Julian Alaphilippe even verderop wel tijdens de tussensprint voor de bonificatieseconden - een actie die de winnaar van de Ronde van Vlaanderen niet in dank werd afgenomen.

Akkefietje

De vijf overgebleven leiders stoomden na het akkefietje tussen Alaphilippe en Bettiol door naar de slotklim, maar ook het peloton zat niet snel. Aan de voet van de slotklim bedroeg het verschil ongeveer anderhalve minuut. Thomas De Gendt had duidelijk nog wat over in de tank, want de Semmerzakenaar trok er alleen op uit en liet zowaar ook Alaphilippe - vorig jaar nog vijfde in de Tour achter.

De Gendt leek op weg naar een nieuw huzarenstukje in zijn zo al rijkgevulde carrière, maar deze keer mocht het niet zijn voor de renner van Lotto - Soudal. Toen de klassementsmannen aanvielen, was het over en out: De Gendt werd op 3 kilometer van de finish ingerekend door Nairo Quintana. Vanuit de achtergrond kwam zowaar ook nog een aanval van Tiesj Benoot. Alles of niets. Leider Schachmann kon niet volgen, waardoor het tot in de slotseconden spannend bleef.

Quintana won de rit uiteindelijk met 47 seconden voorsprong op Benoot, die niet genoeg tijd kon pakken op leider Schachmann. De Duitser is daarmee eindwinnaar.