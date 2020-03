Satellietbeelden laten zien dat er de laatste dagen in Europa minder stikstofdioxide wordt uitgestoten door de verspreiding van het coronavirus. Vooral de verbeterende luchtkwaliteit boven de regio Noord-Italië, die al een tijd in quarantaine is, valt op.

De animatiebeelden laten de fluctuerende uitstoot van stikstofdioxide in Europa zien van 1 januari tot en met 11 maart 2020, met intervallen van tien dagen. Het wegtrekken van de rode zone boven de Italiaanse povlakte op het einde is opmerkelijk.