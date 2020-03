‘Coronavirus zoveelste poging om president te impeachen’

Trish Regan, de presentatrice van een zakenprogramma op Fox Business, zei maandag dat de Democraten de coronacrisis misbruiken om de president te schaden. Haar programma wordt tijdelijk van het scherm gehaald.

Regan zei in haar programma ‘Trish Regan Primetime’ dat de Democraten en de ‘liberale media’ het nieuwe coronavirus misbruiken ‘om de president te vernietigen’. De recente beurscrash was volgens haar de schuld van de rivalen van de president, en ze noemde het ‘de zoveelste poging om de president te impeachen’. Tijdens haar uitzending stond ‘Coronavirus Impeachement Scam’ te lezen op het scherm.

‘Trish Regan Primetime wordt tot nader order niet meer uitgezonden’, liet Fox in een persbericht weten. Ook het programma van Lisa ‘Kennedy’ Montgomery wordt geschrapt. ‘We herorganiseren het personeel van deze twee shows om de verslaggeving over deze pandemie tot een goed einde te brengen’, liet Fox weten in een persbericht. Volgens The New York Times zijn deze veranderingen echter het gevolg van kritiek op de uitspraken van Trish Regan.

Regan werkte eerder bij Bloomberg Television, en stapte in 2015 over naar concurrent Fox. Haar programma was elke week om 20 uur te zien.