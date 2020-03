Nog geen olympisch ticket voor Delfine Persoon, die er gelijk uitgaat in Londen

Delfine Persoon heeft haar eerste kans op een olympisch ticket gemist: ze ging er gelijk uit in de eerste kamp, tegen een Griekse.

De Premier League ligt stil in Engeland, maar vandaag is het olympische kwalificatiebokstoernooi voor Tokio 2020 gewoon begonnen, coronacrisis of niet. In dezelfde zaal, de Copper Box Arena, waar het olympische bokstoernooi van Londen 2012 plaatsvond, verloor Delfine Persoon (-60kg) haar eerste olympische kwalificatiekamp. Tegenstandster was de Griekse Nikoleta Pita.

Persoon is de nummer één van de wereld van dit moment over alle gewichtsklassen heen van het profboksen, is evenzeer veelvoudig wereldkampioene, maar olympisch boksen is een heel andere discipline dan profboksen. Het grootste verschil: de wedstrijd duurt veel korter, 3x3 minuten. Het was dus zaak voor Persoon, normaal gezien een diesel, om er gelijk van in het begin in te vliegen.

Persoon was ook nog altijd op de sukkel met de gevolgen van een nekhernia en kan nog steeds niet zoals normaal uithalen met haar linkerarm – dat is normaal een bijkomend wapen, want Persoon mept harder dan de meeste olympische bokssters. Dat wapen kon ze nu niet gebruiken.

Is de olympische droom van Persoon nu voorbij? Neen. Er rest nog een laatste kwalificatietoernooi, normaal gezien gepland in mei in Parijs.

