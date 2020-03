Politie beboet cafés en zet traangas in tegen cafégangers

Vrijdagnacht hebben politiekorpsen op verschillende plaatsen proces-verbaal moeten uitschrijven omdat cafés zich niet hielden aan het verplichte sluitingsuur. De politie moest ook ingrijpen tegen cafégangers die om middernacht nog geen zin hadden om ermee op te houden.

Sommige cafégangers hadden vrijdag om middernacht nog geen zin om ermee op te houden. ‘In Oostende zijn er vijf mensen in de uitgaansbuurt aan de Langestraat administratief aangehouden nadat de opgelegde sluiting tot een incident had geleid’, vertelde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op Radio 1.

‘In Nijvel is er traangas gebruikt om mensen uit elkaar te drijven die het moeilijk hadden met het opgelegde sluitingsuur’, aldus De Crem. ‘Ook in Aarlen is pepperspray gebruikt tegen mensen die weerspannigheid vertoonden.’

De Crem benadrukte dat de politie ook de komende dagen en weken zal controleren of cafés en restaurants tot 3 april gesloten blijven. Overtreders riskeren een boete.

Mechelen-Willebroek

In de zone Mechelen-Willebroek kregen wee zaakvoerders kregen wel een proces-verbaal omdat ze na herhaaldelijke politiewaarschuwingen nog steeds niet hadden afgesloten.

‘In slechts een handvol zaken hebben onze collega’s de uitbater moeten wijzen op de regelgeving aangaande het sluiten van de zaak, wat dan ook onmiddellijk gebeurde’, meldt de lokale politie Mechelen-Willebroek. Twee zaakvoerders waren hardnekkiger. Zij ontvingen een proces-verbaal omwille van een laattijdige sluiting na herhaaldelijke waarschuwingen.

Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas werd op sommige plaatsen, zoals rond de Grote Markt, verder gefeest. De lokale politie moest de uitbaters van een vijftal cafés wijzen op hun plichten en stelde proces-verbaal op. Er werden geen waarschuwingen gegeven omdat de maatregel voldoende gekend was, zegt de lokale politie. Er waren geen incidenten met klanten en rond 1 uur waren alle zaken gesloten.

Gent

In Gent was er grote drukte in de cafés rond Sint-Jacobs, maar het sluitingsuur werd behoorlijk opgevolgd. ‘De horeca heeft het goede voorbeeld gegeven’, zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse lokale politie. ‘Onze mensen hebben een aantal bezoekjes moeten brengen, maar de uitbaters en de klanten hebben geen problemen gemaakt. Kort na middernacht was alles rustig. Er werden geen pv’s opgesteld.’

Hasselt

In de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) werd het verbod niet zo goed opgevolgd, meldt de politie. ‘Onze ploegen zijn veel cafés moeten binnengaan. In de meeste gevallen bleef het wel bij een waarschuwing. Uiteindelijk zijn er twee processen-verbaal in Hasselt opgesteld en eentje in Zonhoven’, zegt woordvoerster Dorien Baens.

In de politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) werden een 18-tal aanzeggingen gedaan, waarna de uitbaters spontaan hun zaak sloten.

Beringen-Ham-Tessenderlo

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo stelde vrijdag ook zogenaamde ‘corona-ploegen’ samen om nazicht te doen. ‘Er waren toch nog heel wat cafés open. Op eenvoudige vraag van onze mensen zijn die wel dichtgegaan, maar hier en daar boden cafébazen toch wel wat weerwerk. Na bemiddeling hebben die de deuren dan ook gesloten’, meldt adjunct-hoofdcommissaris Eric Raymaekers van de politie Beringen-Ham-Tessenderlo.