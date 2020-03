De Grote Prijs Stad Beringen, één van de weinige internationale MTB-wedstrijden op Vlaamse bodem, vindt omwille van het coronavirus niet plaats op zondag 5 april. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

De GP van Beringen had oorspronkelijk moeten plaatsvinden op dezelfde dag als de Ronde van Vlaanderen, en dat op de oude mijnterril aan de Limburgse be-MINE-site. Die voorziene datum valt momenteel net na de aangekondigde coronamaatregelen van de federale regering, maar toch werd nu reeds besloten om niet op die dag te organiseren.

“De organisatie wordt uitgesteld. We zijn op zoek naar een nieuwe datum later dit jaar, en hopen die zo snel mogelijk te kunnen communiceren”, klinkt het. De GP Stad Beringen is een UCI-wedstrijd van eerste categorie en een manche van het internationale regelmatigheidscriterium 3 Nations Cup. Onder meer Mathieu van der Poel staat op het palmares.