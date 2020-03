Nu Italië al enkele dagen in lockdown is door het coronavirus, probeert de bevolking zich op creatieve wijze te bezig te houden. En dat levert bij momenten ook erg hartverwarmende beelden op. Zo duiken over het hele land video’s op van mensen die vanuit hun huizen samen beginnen te zingen.

Vooral een filmpje uit Siena weet vele kijkers te ontroeren. Daar wist een inwoner donderdagnacht te filmen hoe enkele bewoners een lied begonnen te zingen.