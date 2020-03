133 nieuwe bevestigde besmettingen en vierde dode in ons land

Er zijn 133 nieuwe besmettingen in ons land. In totaal staat het aantal besmettingen nu op 689. Het merendeel van de nieuwe gevallen zijn Vlamingen. 'De maatregelen zijn heel drastisch, maar het is belangrijk dat iedereen meewerkt.'

Zaterdag zijn opnieuw 133 besmettingen bevestigd. Dat brengt het totaal aantal bevestigde patiënten op 689. ‘De 689 bevestigde gevallen zijn duidelijk een onderschatting, want veel mensen worden naar huis gestuurd en worden niet getest’, zegt Steven Van Gucht van Sciensano.

Op dit moment zijn 97 mensen gehospitaliseerd, van wie er 24 op intensieve zorgen liggen en 22 worden beademd. 'Het aantal gehospitaliseerde patiënten is aan het stijgen. We hopen op een stabilisering de komende dagen.’ Vooral oudere personen zijn opgenomen, maar er verblijven ook enkele jongere mensen, een dertiger en veertiger, in het ziekenhuis. ‘Dat blijven uitzonderlijke gevallen’, benadrukt Van Gucht. ‘De meerderheid van de ernstige infecties komt voor bij oudere mensen met vaak één of twee aandoeningen.'

De nieuwe bevestigde gevallen komen vooral uit Vlaanderen. Het gaat ook om personen uit het actieve deel van de bevolking, mensen tussen de 30 en 60 jaar.

Het dodental in ons land stijgt ook naar vier. Er zijn geen verdere details vrijgegeven over het vierde dodelijke slachtoffer. De overleden personen hebben de leeftijd van 73, 80, 86 en 90 jaar oud. Er zullen volgens Van Gucht nog overlijdens volgen.

Hamsteren niet nodig

Op de persconferentie werd ook verwezen naar de nieuwe maatregelen die sinds vannacht zijn ingegaan. 'We vragen een aanpassing in de levensstijl', benadrukt Van Gucht. 'De maatregelen zijn heel drastisch, we vragen een grote inzet van de bevolking en overheid, het is belangrijk dat iedereen meewerkt.'

Dat veel cafés en restaurants gisterenavond nog acties hebben ondernomen, kan Sciensano maar matig appreciëren. 'We betreuren de lock-downparties, dat is exact wat we niet willen zien', zegt Van Gucht. 'Ook hamsteren is nergens voor nodig, dat veroorzaakt wachtrijen en net dat willen we vermijden.' Van Gucht raadt aan om te winkelen wanneer het rustig is. 'Nu nog samenscholen is geen goed idee, dat is geen verantwoordelijk gedrag.'

'We moeten dit doen voor elkaar' benadrukt Van Gucht. 'Om de medemensen en zwakkere mensen die niet bestand zijn tegen het virus te beschermen. We vragen uw medewerking, begrip en solidariteit.’

Van Gucht herhaalt ook dat het geen goed idee is om grootouders op de kleinkinderen te laten passen. ‘Op die manier komt het virus toch in contact met een meer gevoelig deel van de bevolking.’ Op de vraag vanaf wanneer iemand tot de ‘risicogroep’ behoort, kwam geen algemeen antwoord. ‘Ik ga daar geen leeftijd op plakken, gebruik het gezond verstand, en contacteer eventueel uw huisarts.’

Onduidelijkheden

Peter Mertens, woordvoerder van het crisiscentrum, onderstreepte dat er gisteren 'heus titanenwerk' geleverd is om de impact te bewaren. 'De overheid waakt over een goede balans van de volksgezondheid enerzijds en de sociaaleconomische impact anderzijds.'

Volgens Mertens is het normaal dat er vandaag nog onduidelijkheden zijn. 'We merken een sterk begrip voor de situatie en de noodzaak van de maatregelen. Burgerzin en solidariteit is belangrijk om samen te verspreiding tegen te gaan.’

De instanties herhalen dat alle winkels open blijven in de week, en de voedingszaken en apotheken blijven ook in het weekend open. ‘Er is geen nood om extra etenswaren in te slaan’, onderstreept ook Mertens.

Markten mogen blijven plaatsvinden, thuislevering, traiteur en afhaaldiensten zijn ook nog mogelijk. Gemeentehuizen kunnen openblijven, maar er moet voldoende afstand gehouden worden aan de loketten. Kapsalons en schoonheissalons mogen openblijven op weekdagen, maar enkel op afspraak. In het weekend worden ze gesloten. Banken zijn open tijdens weekdagen, in het weekend kan men terecht aan de automaten. ‘We willen iedereen bedanken voor het begrip en de solidariteit voor die maatregelen.'