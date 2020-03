Eerste klasse vrouwenbasket definitief stopgezet: Castors Braine tot kampioen uitgeroepen

De eerste klasse bij de vrouwen wordt door het coronavirus definitief stopgezet. Dat werd door Basketbal Belgium (Basketbal Vlaanderen&AWBB) beslist. De eerste ronde van de reguliere fase was vorig weekend net achter de rug. Castors Braine eindigde met 20 op 22 op de eerste plaats en is meteen kampioen. Voor de Waals Brabantse club is het sinds 2014 de zevende opeenvolgende titel.